2020-07-07T13:20:40+03:00
Общество

Решение окончательное: в Волгограде больше не будут возвращаться к вопросу о времени

Возвращать московское время или оставить местное, волгоградское, облдума решит на заседании 9 июля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Стрелки еще могут и не перевести, но если решат - то навсегда.Стрелки еще могут и не перевести, но если решат - то навсегда.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Итоги опроса по времени в Волгоградской области озвучил 7 июля на Совете Думы вице-спикер регионального парламента Сергей Булгаков: более 65% волгоградцев проголосовали за возвращение московского времени. Причем больше всего процент сторонников обратного перевода стрелок оказался в Волгограде и в расположенных на правобережье Волги северных районах. Два района – Городищенский и Среднеахтубинский большинством голосов выбрали местное время. У жителей региона возникло множество вопросов: что же будет дальше, насколько легитимен опрос, к процедуре проведения которого много претензий, как его итог может отменить результат референдума, ждет ли волгоградцев новый референдум и не проще ли перейти на сезонное время - этот вариант устроил бы многих.

БУДЕТ ЛИ В ВОЛГОГРАДЕ ЕЩЕ ОДИН РЕФЕРЕНДУМ ПО ВРЕМЕНИ

- Мнение высказано, и мнение окончательное, больше мы к этому вопросу возвращаться не будем, - заявил «КП-Волгоград» председатель оргкомитета по проведению опроса по времени Сергей Булгаков.

Так что нового референдума о времени в Волгоградской области уже не будет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше решение вопроса за депутатами областной Думы: переводить стрелки на час назад и жить по Москве или все же оставить местное время. Примут они его на очередном заседании 9 июля.

В случае, если региональные парламентарии дружно проголосуют за переход на московское время, парламентский комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий будет готовить соответствующие предложения. Затем они должны пройти экспертизу в Совете Законодателей Совета Федерации РФ. И только в случае положительного заключения, облдума подготовит законопроект, который в свою очередь должны принять депутаты Госдумы РФ.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОПРОС АЛЬТЕРНАТИВОЙ РЕФЕРЕНДУМУ?

- Результаты опроса не имеют юридической силы, но мы не можем не принимать его во внимание, - отвечает Булгаков.

Обещают депутаты обратить внимание и на петиции, которые сейчас подписывают в соцсетях волгоградцы. Однако сомнений по итогам опроса у оргкомитета нет.

- Все счетные муниципальные комиссии со своей задачей справились. Были, конечно, недостатки. Но серьезных нарушений ни в ходе голосования, ни после не было, - уверен председатель оргкомитета. Как и в том, что при проведении опроса по времени на участках присутствовали наблюдатели.

Кстати, подобные опросы населения власти вполне могут сделать регулярными. И использовать их, например, при переименовании скверов или улиц.

КОГДА ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ СТРЕЛОК БУДЕТ РЕШЕН ОКОНЧАТЕЛЬНО?

Тут все зависит от того, как долго будут рассматривать вопрос о возвращении Волгоградской области в один часовой пояс со столицей депутаты двух парламентов. Впереди летние каникулы. А осенью придется вносить множество изменений в законы из-за принятых поправок в конституцию. Так что к последнему воскресенью октября, когда по традиции переводят стрелки, могут и не успеть. В этом случае переход может состояться только весной 2021 года.

А ЕСЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ПЕРЕЙТИ НА СЕЗОННОЕ ВРЕМЯ?

Один отдельный регион страны не может ввести у себя переход на летнее и зимнее время. Вопрос возвращения сезонного перевода стрелок – это вопрос уровня федерации. И путь к его решению долог и тернист, если инициатива будет идти снизу.

- Переход на сезонное время снял бы массу проблем: летом мы бы имели дополнительный светлый час, а зимой бы не ехали в потемках на работу и в школу. Но эту инициативу должны поддержать не менее 2/3 всех регионов страны, чтобы она воплотилась. Эта история очень и очень непростая. Это должно быть коллегиальное общее решение, - отметил Сергей Булгаков.

В Волгоградской областной Думе этот вопрос депутаты не поднимали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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