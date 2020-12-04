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Волгоградская область перейдет на московское время 27 декабря

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о переводе часов в Волгограде 8 декабря 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Переводить часы жители Волгоградской области будут за несколько дней до Нового года.

Переводить часы жители Волгоградской области будут за несколько дней до Нового года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская область перейдет на московское время не 20 декабря, как планировали депутаты областной думы, а неделей позже. Хотя был и еще один вариант, который отклонил комитет по охране здоровья. В итоге ко второму чтению в парламенте дату перевода часов для Волгограда заменили на 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Поправку внес депутат Александр Носов. В госдуме этот законопроект рассмотрят на заседании 8 декабря.

- Законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы и подготовлен к рассмотрению во втором чтении, - комитет Государственной Думы по охране здоровья рекомендовал принять изменения в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" об отнесении Волгоградской области к 2-й часовой зоне во втором чтении.

Сторонники местного времени еще не теряют надежды на то, что жители региона смогут жить в часовой зоне МСК+1. Но, похоже, "паровоз власти" уже не остановить. И переводить часы жители Волгоградской области будут за несколько дней до Нового года - в ночь с субботы на воскресенье 27 декабря 2020 года. А в праздничную ночь слушать бой курантов лишь раз - в одно время с Москвой.

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.

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