Депутаты предложили провести в Волгоградской области еще один референдум по времени

Эпопея с переводом стрелок в Волгоградской области, видимо, никогда не закончится. На очередном заседании 9 июля депутаты Волгоградской областной думы еще раз заслушали результаты проведенного 1 июля опроса по времени. Председатель оргкомитета и вице-спикер облдумы Сергей Булгаков отметил, что результаты опроса носят лишь рекомендательный характер. В ответ региональные парламентарии предложили не принимать решение за волгоградцев и провести еще один референдум, на котором и решится по какому времени будет жить регион - по московскому или по волгоградскому. С таким предложением выступили сразу два парламентария - единоросс Александр Осипов и коммунист Алексей Буров.

- Когда в 2018-м году мы рекомендовали Госдуме принять решение о переходе Волгоградской области на местное время, мы опирались на итоги референдума, который является прямым волеизъявлением народа. И чтобы сегодня изменить это решение, нужен повторный референдум. Чтобы потом волгоградцы не обвинили нас в предвзятости и не сказали, что группа депутатов решает за все население области, - высказал свое мнение Александр Осипов и отметил, что сейчас депутатам поступает много жалоб по поводу проведения данного опроса в регионе.

- Результаты опроса недостаточны для принятия взвешенного решения, - считает и депутат облдумы Алексей Буров. Хотя в плане социологии опрос признает колоссальной работой.

На это Сергей Булгаков возразил, что мнение 900 тысяч волгоградцев, которые проголосовали на опросе за московское время, нельзя игнорировать.

- Опрос проводился не просто так. К мнению жителей Волгоградской области власть обязана прислушиваться, и не откладывать это как говорится «в тумбочку на долгое хранение», - считает Наталья Семенова.

Как сообщает «КП-Волгоград», в итоге Волгоградская областная Дума пока лишь приняла к сведению результаты проведенного 1 июля опроса по времени и дала поручение комитету по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий подготовить предложения по дальнейшей процедуре.

- Мы тщательно проработаем этот вопрос, безусловно опираясь на результаты опроса, и представим свои предложения по дальнейшей работе, – заявил председатель думского комитета Михаил Струк.

Напомним, в Волгоградской области опрос по определению часового пояса проводился с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших. Но даже если депутаты самостоятельно решат, что регион все же будет вновь переводить стрелки, на соблюдение всех формальностей может уйти от трех месяцев до полугода. Так что пока Волгоград продолжает жить по местному времени.