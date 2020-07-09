2020-07-09T15:45:50+03:00
Общество

Депутаты предложили провести в Волгоградской области еще один референдум по времени

Народные избранники считают, что проведенного 1 июля опроса по времени недостаточно для перевода стрелок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Вопрос времени в Волгоградской области опять не решен.Вопрос времени в Волгоградской области опять не решен.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Эпопея с переводом стрелок в Волгоградской области, видимо, никогда не закончится. На очередном заседании 9 июля депутаты Волгоградской областной думы еще раз заслушали результаты проведенного 1 июля опроса по времени. Председатель оргкомитета и вице-спикер облдумы Сергей Булгаков отметил, что результаты опроса носят лишь рекомендательный характер. В ответ региональные парламентарии предложили не принимать решение за волгоградцев и провести еще один референдум, на котором и решится по какому времени будет жить регион - по московскому или по волгоградскому. С таким предложением выступили сразу два парламентария - единоросс Александр Осипов и коммунист Алексей Буров.

- Когда в 2018-м году мы рекомендовали Госдуме принять решение о переходе Волгоградской области на местное время, мы опирались на итоги референдума, который является прямым волеизъявлением народа. И чтобы сегодня изменить это решение, нужен повторный референдум. Чтобы потом волгоградцы не обвинили нас в предвзятости и не сказали, что группа депутатов решает за все население области, - высказал свое мнение Александр Осипов и отметил, что сейчас депутатам поступает много жалоб по поводу проведения данного опроса в регионе.

- Результаты опроса недостаточны для принятия взвешенного решения, - считает и депутат облдумы Алексей Буров. Хотя в плане социологии опрос признает колоссальной работой.

На это Сергей Булгаков возразил, что мнение 900 тысяч волгоградцев, которые проголосовали на опросе за московское время, нельзя игнорировать.

- Опрос проводился не просто так. К мнению жителей Волгоградской области власть обязана прислушиваться, и не откладывать это как говорится «в тумбочку на долгое хранение», - считает Наталья Семенова.

Как сообщает «КП-Волгоград», в итоге Волгоградская областная Дума пока лишь приняла к сведению результаты проведенного 1 июля опроса по времени и дала поручение комитету по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий подготовить предложения по дальнейшей процедуре.

- Мы тщательно проработаем этот вопрос, безусловно опираясь на результаты опроса, и представим свои предложения по дальнейшей работе, – заявил председатель думского комитета Михаил Струк.

Напомним, в Волгоградской области опрос по определению часового пояса проводился с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших. Но даже если депутаты самостоятельно решат, что регион все же будет вновь переводить стрелки, на соблюдение всех формальностей может уйти от трех месяцев до полугода. Так что пока Волгоград продолжает жить по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»
«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, готов предложить предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) уникальное мультисервисное решение с единой нормативно-справочной информацией и системной интеграцией данных, которое пол
Новости 24
Более 12 тысяч волгоградцев стали самозанятыми
За два часа 106 ударов: в Камышине муж зверски убил свою сожительницу
В СК возбудили дело о геноциде жителей Сталинграда во время войны
В Камышине 84-летний дед сжег две машины соседа
Прирост в Камышине, Средней Ахтубе и Городище: карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 9 июля
Волгоградские спасатели сняли видео лесных пожаров с высоты птичьего полета
В парке 70-летия Победы в Волгограде сносят опасную площадку для детей
В Волгограде сносят легендарный ликероводочный возле СуперМАНа
В Волгограде готовят к открытию пляж на Тулака
На Волгоградскую область надвигается буря с грозой и градом
Бросил окурок: пожар во Фроловском районе Волгоградской области устроил 55-летний мужчина
На место тушения пожара в Калачевском районе вылетел вертолет Ми-8
Пьяный водитель с четырьмя детьми попал в ДТП: один ребенок погиб, трое в больнице
Волгоградская полиция по камерам нашла сбежавшего из Калача 14-летнего школьника
Трамвай №3 в Волгограде заменят маршруткой №8а
Пожары локализованы: в Волгоградской области огонь от жилых домов отбивали тысяча спасателей
Волгоградские пожарные справились с огнем в полыхающем хуторе Княжеский-2
Губернатор Андрей Бочаров выехал к месту пожаров в Ольховский район
Глава Волгоградской области запросил спецавиацию для тушения пожаров
В шести районах Волгограда отключат свет 9 июля
Еще три больницы Волгоградской области освободят от коронавируса
Признали должником по ошибке: для волгоградцев работает горячая линия
В Волгоградской области появился мобильный пункт связи для работы в зоне ЧС
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника