Волгоградцы повезли Путину 47 тысяч подписей за местное время

Волгоградские активисты повезли в Москву чемодан подписей. Фото: Олег Бацула.

Какой часовой пояс подходит для Волгоградской области? Этот вопрос продолжает будоражить местных жителей. Кто-то настаивает, что надо жить в одно время с Москвой. Другие уверены в правильности нынешнего часового пояса: мск +1. И все идет к тому, что Волгоградская область снова будет идти в одну ногу со столицей. Хотя бы в плане часов. Но с этим не согласны тысячи волгоградцев. Местные активисты продолжают собирать подписи против перевода стрелок. Подготовлена очередная партия бланков. 4 ноября с автовокзала Волгограда общественники направились в Москву с внушительной стопкой бумаг. Планируют добраться с чемоданом подписей до администрации президента страны.

- Сегодня уехали с подписями в Москву, собрали чуть больше 47 тысяч за волгоградское время, - рассказал «Комсомолке» активист Олег Бацула. – Планируем с ними быть в приемной администрации президента, в Госдуме и минпромторге.

Это уже не первая партия подписей, которая направляется в Москву. В сентябре в администрацию Владимира Путина активисты послали 22 пакета с 18-ю тысячами подписей за волгоградское время. В октябре пришла посылка в Госдуму – 11 килограммов бланков, в которых 37 тысяч волгоградцев просят оставить в регионе нынешнее время. Теперь же активисты решили лично направиться с подписями в Москву. А в конце октября противники перевода стрелок провели в Волгограде автофлешмоб.

Напомним, в 2018-м на референдуме жители Волгоградской области поддержали идею перейти в другой часовой пояс – за проголосовали 58% человек. Однако затем появилось большое число недовольных отличным от Москвы временем. В июле этого года состоялся опрос населения, по итогам которого 66% проголосовавших высказались за возврат к московскому времени. Областные парламентарии составили законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Государственную Думу сменить часовой пояс в Волгоградской области. В ноябре законопроект будет на обсуждении парламента. Тогда и решится, какое время будет в регионе.