В Волгограде провели автомобильный флешмоб в поддержку местного времени

Фото группы "Волгоградское время".

Противники перевода стрелок и возвращения Волгоградской области к жизни по московскому времени устроили очередную показательную акцию. В субботу, 24 октября, они провели автомобильный флешмоб. По городу проехала колонна машин с развивающимися флагами, на которых было написано: «Я хочу жить и работать по волгоградскому времени», «Я выбираю волгоградское время» и так далее.

Кроме того, отдельные активисты, выступающие за сохранение местного времени в регионе, вышли в одиночными пикетами на остановки общественного транспорта в центре Волгограда. В руках у них были плакаты с надписями: «Волгоградское время (МСК+1) –это светлый час – это спокойствие родителей!», «Волгоградское время (МСК+1) – это светлые вечера» и тому подобное.

- Мы еще раз хотим показать властям, что время – важный аспект в дорожной и личной безопасности волгоградцев. Это и безопасность автомобилистов, у которых сейчас есть лишний светлый час работы. Это и личная безопасность взрослых и наших детей возвращающихся с работы, из школы домой, - отмечают активисты.

Напомним, что Волгоградская область уже два года живет по местному времени, после того, как решили перевести стрелки в ходе референдума в 2018 году. Но летом 2020-го волгоградские власти провели очередной опрос жителей региона. Подсчитали, что 66% высказались за возврат к московскому времени и депутаты областной думы подали в Госдуму новый законопроект об очередном переводе стрелок и возврате к жизни по Москве. Но противники решили не допустить этого и заваливают инстанции и суды жалобами и исками, собирают подписи в противовес новому законопроекту и устраивают вот такие подобные акции и пикеты. Напряжение нарастает.