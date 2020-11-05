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Общество

Волгоградцы провели у Госдумы одиночные пикеты за сохранение местного времени

Активисты доставили парламентариям 48 тысяч подписей против перевода стрелок
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Олега Бацула.

Фото Олега Бацула.

«Я из Волгограда. Волгоград на законном референдуме 2018 года выбрал часовой пояс МСК+1. В 2020-м путем фвальсификации наш выбор хотят отнять! Мы не сдаемся!» - это надпись на плакате, который держит в руках волгоградка прямо под стенами Госдумы в Москве. Сегодня, 5 ноября, активисты движения «Волгоградское время» устроили в центре столицы одиночные пикеты, чтобы еще раз привлечь внимание к злободневному для волгоградцев вопросу – перевода стрелок.

«Мы привезли сегодня в Госдуму почти подписные листы, на который стоит почти 48 тысяч подписей людей, выступающих за сохранение часового пояса, который ныне установлен в Волгоградской области. Мы надеемся, что правда за нами. Мы верим в разум!» - говорит на камеру одна из активисток, которая повезла подписные листы в Москву.

Напомним, что это уже не первая партия подписей, которую отсылают в Москву вышестоящим органам власти волгоградцы. Первую посылку с 18-ю тысячами подписей за сохранение «волгоградского времени» они направили в администрацию Президента в сентябре. Затем в октябре в Госдуму отослали еще 11 кило подписных пакетов. Этот = третий «транш» - они направили на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, в 2018-м на референдуме жители Волгоградской области поддержали идею перейти в другой часовой пояс – за проголосовали 58% человек. Однако затем появилось большое число недовольных отличным от Москвы временем. В июле этого года состоялся опрос населения, по итогам которого 66% проголосовавших высказались за возврат к московскому времени. Областные парламентарии составили законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Государственную Думу сменить часовой пояс в Волгоградской области. В ноябре законопроект будет на обсуждении парламента. Тогда и решится, какое время будет в регионе.