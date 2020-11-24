Госдума одобрила: Волгоград перейдет на московское время

До конца года волгоградцы переведут стрелки на час назад. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградская область вернется к жизни по московскому времени (в часовой пояс МСК+1, UTC+3). Причем стрелки переведут уже до конца текущего года. Вопрос практически решен. Сегодня, 24 ноября 2020 года, депутаты Госдумы большинством голосов поддержали законопроект своих волгоградских коллег, согласно которому в регионе предлагается перевести обратно стрелки на час назад. Проект одобрен в первом чтении.

Хотя споры в парламенте разгорелись горячие. Много звучало аргументов «за» и «против».

- В 2018 году наш регион перешел в третий часовой пояс. Теперь мы инициировали обратный переход на основе проведенного опроса. Для этого есть ряд причин. Во-первых, у нас почти все соседние регионы по ЮФО живут в московском часовом поясе, и переход на местное время уже негативно сказался на транспортной и туристической отрасли, для который очень важно единообразие во времени. Возникли сложности в синхронизации работы сотрудников этих сфер, что привело к массовым сверхурочным работам. Недовольны и предприниматели, у которых нарушились деловые коммуникации. Второй аспект - социальный. Согласно заключению Центра медицинской профилактики региона, Волгоградская область все-таки входит во вторую часовую зону, имея оптимальные показания смещения административного времени. Поэтому считаем, что опыт перехода на местное время был неудачным: Волгоградскую область следует вернуть к жизни по Москве, - заявил с трибуны депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк.

Ну и главный его озвученный аргумент: почти 65% жителей на проведенном в июне 2020 года опросе высказались "за" за возврат Волгоградской области в часовой пояс МСК+1.

- Что это за "выявление мнения населения" в период пандемии? Насколько я помню, в 2018-м был полноценный референдум, а не опрос. Разве он может быть основанием для нового законопроекта? - поинтересовался у Струка депутат Госдумы Алексей Куринный.

- Я не вижу ни пояснительной записки, ни каких-то заключений, а то, что вы говорите "есть масса недовольных местным временем" - это лишь ваши слова. На каком основании вы отменяете сейчас итоги референдума? - возмутилась депутат Госдумы Ольга Алимова.

На что ее коллега, представляющая интересы Волгоградской области в парламенте РФ, Татьяна Цыбизова ответила, мол, так местные власти реагируют на запросы общества. Говорит, два года назад люди просили перевести стрелки на час вперед, сейчас требуют обратно.

- У меня масса жалоб от наших мамочек, которые сегодня вынуждены в потемках водить детей в школу по утрам. Плюс школьники проводят первые уроки при искусственном освещении, а это негативно сказывается на их здоровье, - поясняет позицию волгоградских властей Татьяна Цыбизова.

А вот ее коллега - другой представитель региона в Госдуме Николай Арефьев - озвучил совсем другое мнение волгоградцев.

- Да не было никаких жалоб, это чисто политическое решение. Провели какой-то опрос и на основании него требуют отменить итоги референдума. Я получил 630 писем, в которых волгоградцы возмущены этой инициативой волгоградских властей. Мне, например, тоже удобнее, чтобы регион жил по Москве, так как я постоянно езжу из Волгограда в столицу. Но о чем думали, когда 2 года назад переводили стрелки на местное время? Вы же тут с трибуны доказывали, что так будет лучше. У нас нацпроекты не выполняются, а мы о переводе стрелок думаем. Нам что больше заняться нечем? - в сердцах парировал коллеге Николай Арефьев.

- Это напоминает спор между тупоконечными и остроконечными. А вы не пробовали решить временной вопрос локально. Например, сдвинув время начала занятий в школах и работы предприятий? - попытался найти консенсус между оппонентами член парламента Павел Шперов.

Но тут слово взял Евгений Косяненко член комитета Госдумы по охране здоровья (напомним, именно этот комитет рекомендовал принять законопроект Волгоградской областной думы на заседании парламента).

- Наш комитет и фракция "Единой России" считают необходимым поддержать данный законопроект, - заявил парламентарий.

И, судя по итогам голосования, его вердикт стал окончательным. 317 депутатов проголосовали "за", один против, четверо - воздержалось.

"Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (срок представления поправок в семидневный срок со дня принятия постановления, то есть до 30 ноября 2020 года)", - гласит сегодняшнее решение Госдумы.

Напомним, что за последние месяцы волгоградцы провели несколько акций в защиту местного времени; оспаривали в судах; собрали сотни тысяч подписей, которые направили в Госдуму и администрацию Президента; устраивали одиночные пикеты и писали петиции. Но их мнение оказалось не таким весомым.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.