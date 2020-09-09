Волгоградцы подали в суд еще один иск на депутатов, решивших вернуть московское время

Волгоградцы требуют не переводить больше стрелки часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградцы, которым оказалось по душе жить по местному времени, решили во что бы то ни стало не допустить обратного перевода стрелок на Москву. Они буквально завалили инстанции жалобами и обращениями после того, как наши парламентарии направили в Госдуму новый проект «Об исчислении времени». И даже пошли дальше: они подали иск в суд. Причем уже четвертый подряд. Очередной коллективный иск подали в Центральный райсуд Волгограда 7 сентября. И в нем истцами выступают еще 25 человек – противников московского времени.

Все эти люди требуют одного – «признать противоречащим федеральному законодательству решения Волгоградской областной думы о внесении изменений в закон «Об исчислении времени». Они уверены, что «сомнительный опрос не может отменить итоги Народного референдума-2018» - так гласит надпись на плакатах волгоградцев, которые выходят на улицы с одиночными пикетами.

Напомним, с 2018 года Волгоградская область живет по местному времени – МСК+1. Такое решение было принято по итогам референдума, где местное время поддержали 58% проголосовавших. Однако, этим летом волгоградские власти решили устроить новый опрос. Проводили его вместе с голосованием по изменениям в Конституцию России – с 25 июня по 1 июля. Итоги удивили: оказалось, что 65% участвующих в опросе захотели вернуть московское время. На основании этого опроса детутаты облдумы и подготовили новый законопроект, который сейчас находится на предварительном рассмотрении в Госдуме РФ.