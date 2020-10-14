11 кило бланков: волгоградцы отправили в Госдуму России еще один ящик с подписями за местное время

2020 подписных бланков и 34 тысячи подписей за сохранение местного времени в Волгоградской области. Фото Олег Бацула.

Если власти думают, что «часовой» вопрос в Волгоградской области затих и жители смирились с тем, что в регионе опять хотят изменить время, то они ошибаются. Пока в комитете по охране здоровья Госдумы собирают отзывы, предложения и замечания к законопроекту о возврате Волгоградской области к московскому времени, волгоградцы собирают подписи против данного решения. Сегодня, 14 октября, активисты направили в Госдуму второй ящик с подписными листами – за сохранение в Волгограде и области местного времени (мск+1).

- На этот раз «посылка» получилась весом 11 килограммов. В ней 2020 бланков (символично в 2020 году). На них почти 34 тысячи подписей волгоградцев. Если точнее - 33933 подписи, - рассказывает «КП-Волгоград» один из активистов – общественник Олег Бацула.

Волгоградцы готовы завалить письмами и обращениями все инстанции, только бы в регионе оставили местное время. Фото Олег Бацула.

Напомним, это уже вторая «посылка», которую отравляют волгоградцы в вышестоящие органы власти. Почти месяц назад – 17 сентября – они отослали 22 пакета, в которых было 18 тысяч подписей в поддержку местного времени.

Также активисты направили обращения председателям партий, представленных в Госдуме, и непосредственно депутатам.

«Представленные вами доводы звучат очень убедительно. Безусловно, вызывает беспокойство грубейшее нарушение закона «О гарантии избирательных прав граждан» при подготовке проекта. Нельзя его принять, если он не отвечает интересам жителей Волгоградской области» - соглашается с бунтующими волгоградцами депутат Госдумы Николай Земцов.

«Выражаю вам благодарность за активную позицию. Все изложенные критические замечания приняты к сведению», - ответил на жалобу волгоградцев Владимир Жириновский.

Помимо этого, отметим, в Волгограде периодически проходят пикеты сторонников местного времени, как одиночные, так и массовые. Люди записывают видеообращения и выступают против того, чтобы у них забирали световой час ради «жизни по Москве».

Напомним, Волгоградская область живет по местному времени (мск +1) уже два года. В 2018-м на референдуме жители поставили, казалось, точку в этом вопросе – 58% проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Но оказалось, что это была не точка, а запятая. В июле этого года волгоградские власти вновь инициировали опрос на эту тему. И уже 66% высказались за возврат к московскому времени. На основании этого опроса наши депутаты составили новый законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Госдуму вернуть стрелки обратно. В ноябре этот законопроект вынесут на обсуждение парламента. И именно от решения нардепов зависит, по каким часам волгоградцы будут встречать новый 2021 год.