Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 ноября: 3 новые смерти, а врачи не всем болеющим советуют пить антибиотики

В Волгоградской области 12 ноября коронавирусом заболели 223 человека, 3 умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших COVID-19 волгоградцев подбирается к 23 тысячам за все время пандемии. Уже 13-й день ежедневный прирост новых случаев в регионе выше двухсот. 12 ноября в Волгоградской области диагноз коронавирус поставили 223 жителям. Всего заболели уже 22 945 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Большой прирост ковидных пациентов по всей стране. Сегодня в России зафиксировано 21 608 новых случаев в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 12 ноября 2020 года.

Продолжается увеличиваться число смертей от коронавируса. Сегодня в Волгоградской области подтверждены 3 летальных исхода. В регионе уже 238 жертв ковида.

Вместе с тем все больше волгоградцев справляются с коронавирусом. За минувшие сутки в Волгоградской области получили выписки с выздоровлением 345 человек. Всего вылечились от COVID-19 уже 20 617 пациентов.

Вторую неделю в регионе отмечается примерно равное количество поступающих и выписывающихся из инфекционных госпиталей волгоградцев. По словам зампредседателя облздрава Николая Алимова, в больницах для ковидных пациентов накануне было свободно 1 824 коек. В стационарах находится свыше 6 тысяч человек с коронавирусом и пневмонией. Более трехсот – в реанимациях.

Еще большее число волгоградцев справляются с ковидом в домашних условиях. Ряду категорий граждан – пенсионерам, беременным женщинам, детям-инвалидам, многодетным семьям – положены бесплатные лекарства от коронавируса. Но в области случаются случаи, когда препараты по каким-то причинам не выдаются. А в аптеках даже за свои деньги не купишь, потому что не все таблетки есть в наличии. Перебои с выдачей лекарств Николай Алимов связал с тем, что врачи были не до конца проинформированы про эту программу. А когда нет нужных препаратов или медики не навещают пациентов на дому, людям приходится самостоятельно назначать себе лечение. А все таблетки от COVID-19, оказывается, вредны. Поэтому принимать их бесконтрольно опасно. Об этом рассказал главный внештатный клинический фармаколог комитета здравоохранения Волгоградской области Максим Фролов. Он рекомендует принимать только то, что доктор прописал.

В Волгоградской области третью неделю пациентам с признаками болезни в поликлиниках начали делать экспресс-тесты на коронавирус. В неделю проводится до 10 тысяч исследований. Также государственные лаборатории выполняют 5 тысяч ПЦР-тестов в день. Но они готовятся не один день.

Волгоградцы сталкиваются с проблемой длительного ожидания врачей из поликлиник. Медиков амбулаторного звена не хватает. Многие или сами болеют, или увольняются от большой нагрузки. Проблему должна решить новая система оплаты медиков из поликлиник, рассказал Николай Алимов. По данным облздрава, на передовой борьбы с ковидом сейчас около 11 тысяч сотрудников здравоохранения Волгоградской области.