В Волгоградской области 312 тяжелых пациентов спасают в реанимациях ковидных госпиталей

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом остается стабильно тяжелой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает удерживать свои позиции в Волгоградской области. Почти ежедневно в регионе бьются рекорды по приросту новых случаев ковида: 12-й день подряд их более двухсот за сутки. Болезнь у всех протекает по-разному, в том числе с воспалением легких. Сейчас в инфекционных госпиталях региона с пневмонией в тяжелом состоянии 312 пациентов находятся в реанимации. 112 волгоградцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом на брифинге оперативного штаба сообщил зампредседателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. Всего в инфекционных госпиталях области находятся 6 180 человек, в том числе 52 ребенка. Среди них коронавирус подтвержден у 2 220 пациентов. Пневмония выявлена у 5 941 человека.

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом по-прежнему стабильно тяжелая, но не усугубляется. Из больниц, по словам Николая Алимова, за последние сутки были выписаны 546 пациентов, поступили в стационары 433 волгоградца. Свободных коек - 1 824, что составляет 22% от общего числа развернутых мест в госпиталях.

- Пока мы справляемся, - отмечает зампредседателя облздрава. – Поступающих и выписывающихся у нас примерно равное количество. Это продолжается вторую неделю, что говорит об определенной стабилизации ситуации.