В Волгограде, Камышине и Волжском продолжается большой прирост пациентов с коронавирусом

Возрастные волгоградцы подхватывают ковид чаще, чем молодые Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области сохраняется стабильно тяжелая ситуация с коронавирусом. Пятый день подряд в регионе ежесуточно фиксируется более 220 новых случаев ковида. Сегодня, 12 ноября, диагноз подтвердился у жителей двух городов и 17 районов, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Наибольшее число новых заболевших, как обычно, в Волгограде. В четверг в областном центре у 92 жителей подтвердился коронавирус. Во втором по величине городе региона, в Волжском, сегодня 25 новых случаев ковида. Продолжается большая вспышка заболевания в Камышинском районе, где еще 40 человек получили положительные результаты тестов.

Распространение коронавируса в Волгоградской области на 12 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Нехаевском районе коронавирус выявлен у 9 жителей. По 8 новых случаев в Быковском, Городищенском, Ленинском и Михайловском районах. 7 заболевших в Старополтавском районе, 5 – в Среднеахтубинском, 4 – в Светлоярском. 2 человека заболели в Киквидзенском районе. По 1 новому пациенту с COVID-19 из Жирновского, Котовского, Николаевского, Новониколаевского, Серафимовичского, Урюпинского и Фроловского районов.

Среди тех, кому 12 ноября врачи поставили диагноз коронавирус, жители региона любых возрастов. Заболел 1 малыш первого года жизни и 1 ребенок 1-6 лет. Ковид подтвердился у 11 детей 7-14 лет и 5 подростков 15-17 лет. 14 человек начали борьбу с вирусом в возрасте от 18 до 29 лет. Среди старшего поколения новых заболевших по-прежнему больше в разы. 80-и жителям области с диагностированным коронавирусом от 50 до 64 лет. 65 человек заболели, которым 30-49 лет. Подхвативших ковид пенсионеров старше 65 лет сегодня 46.