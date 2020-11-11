Работающих с ковидом медиков переведут на повременную оплату

Врачам поликлиник поднимут зарплаты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В условиях пандемии коронавируса система здравоохранения работает с колоссальной перегрузкой. Больницы, ковидные госпитали, поликлиники и скорая помощь Волгограда и области загружены, медики уже полгода трудятся на пределе возможностей. На помощь в «красную зону» отправили студентов. Но медработников все равно не хватает, особенно в поликлиниках, многие из них болеют сами. По мнению зампреда облздрава Николая Алимова, проблему амбулаторного звена поможет решить новая система оплаты труда за работу с коронавирусными больными.

По данным облздрава, на передовой борьбы с ковидом сейчас около 11 тысяч медработников Волгоградской области. С декабря вступает в силу постановление правительства, которое закрепляет новый порядок начисления зарплат для работающих с коронавирусом.

- Порядок выплат в отличие от прошлых постановлений более привязан к повременной системе оплаты труда. Если раньше даже в случае однократного случая контакта с больными ковидом врачу предполагалась выплата полным рублем той суммы, которая была обозначена федеральными документами, сейчас, по сути, вводится повременная система оплаты для медработников. При этом она более сбалансирована в отношении первичного звена, - заявил на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. - Сейчас мы видим, что специалисты в стационарах получают гораздо больше, чем в поликлиниках. Этим, в том числе, обусловлен и отток специалистов. Все сейчас понимают, что одними стационарами здесь не справиться и нужно усиливать роль первичного звена. Новая система будет гораздо выгоднее для врачей, работающих в поликлиниках. Там приличные будут получаться зарплаты. Система сбалансируется и уравновесится.

Уменьшится ли при этом зарплата врачей, медсестер и санитаров ковидных госпиталей, пока не ясно.