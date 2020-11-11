Все лекарства от ковида вредны: фармаколог рассказал, кому нельзя пить антибиотики при коронавирусе

У всех препаратов имеется масса противопоказаний. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Что делать, если врач приходит к пациенту с подозрением на коронавирус на пятый день с начала болезни, а в статистике ковидной смертности то и дело звучат фразы - не лечился, поздно обратился к врачу. Протоколы лечения коронавируса в избытке гуляют по Сети. Так что успевшие приобрести лекарства начинают самостоятельно делать себе назначения. Как отметил на брифинге главный внештатный клинический фармаколог комитета здравоохранения Волгоградской области Максим Фролов, все лекарства от ковида вредны, поэтому принимать их бесконтрольно просто опасно, это безответственное самолечение.

БАЛАНС ВРЕДА И ПОЛЬЗЫ

По слова медика, есть такое понятие в медицине, как ответственное самолечение. Это касается хроников, которые лечатся давно, много общались с врачом по поводу своего заболевания, разбираются в части применения различных препаратов и уже могут сами делать себе назначение.

- Все лекарства вредны, и только соотношение вреда и пользы позволяет их использовать, когда вред от того, что человек не примет лекарство, будет выше, - отмечает Максим Фролов.

Сегодня немало людей, которые принимают большое количество лекарств. Кто-то сразу начинает глотать таблетки, как только у него повысилась температура и появились симптомы простудного заболевания. А кто-то начинает лечиться по советам в интернете заблаговременно, так сказать, в целях профилактики.

- Ситуация достаточно серьезная. Дело в том, что современные лекарства, которые используют для лечения коронавируса, имеют достаточно серьезных побочных эффектов, включая угнетение кроветворения, влияние на печень, почки, нервную систему. Назначение этих препаратов возможно только по назначению врача, - подчеркивает фармаколог.

МИКРОБЫ ПРИВЫКАЮТ - ЛЕКАРСТВО НЕ ПОМОГАЕТ

Врач должен посмотреть или хотя бы поговорить с пациентом перед тем, как назначить лекарства и дать рекомендации, как долго их принимать и в каких дозах. Тем более, если речь идет о противомикробных препаратах, антибиотиках. Их бесконтрольный прием - это одна из главных бед современности.

- Одно дело, когда есть заболевание и высокая активность бактериальной флоры, которая пожирает организм и опасна для человека. В этом случае мы назначаем противомикробные препараты с учетом заболевания и лекарственного анамнеза, чтобы не обострить другие болезни, - считает Максим Фролов.

Антибиотики уже давно спасают людям жизнь. Но совсем другое дело, когда их пьют по малейшему поводу.

- Бесконтрольное применение антибиотиков чрезвычайно вредно, прежде всего, самому человеку. Если вы сегодня приняли антибиотик по незначительному поводу, завтра вы это сделали, и несколько раз в году по поводу каждой простуды, нужно понимать, что препарат перестанет помогать, ваша флора адаптируется, и он не окажет нужного действия, когда вы действительно будете больны, - отмечает фармаколог. - Вторая проблема – это ситуация, когда в обществе мы фактически проводим селекцию микроорганизмов. Речь идет о противомикробной резистентности, проблема обозначена ВОЗ. Когда мы без повода используем большое количество антибиотиков, те микробы, которые циркулируют в обществе – в медучреждениях, домах, подъездах, к [этим препаратам] привыкают.

Так что если врач не приходит на вызов, медик советует звонить на «горячую линию» и сделать все, чтобы доктор до вас все же дошел.