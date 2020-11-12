Трое жителей Волгоградской области умерли от коронавируса за сутки

12 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о трех жертвах коронавирусной инфекции. В эти сутки от ковида умерли две женщины и мужчина. 73-летнюю жительницу Волгограда полторы недели лечили на дому родственники, но когда женщине стало совсем плохо, ее госпитализировали в ГУЗ «КБСМП №15» с поражением легких. У пациентки также были проблемы с сердцем.

В Михайловском районе от ковида скончалась 58-летняя жительница. Ее лечили в ГУЗ «КБ №5», куда привезли в крайне тяжелом состоянии, однако несмотря на все старания врачей болезнь победила. А 70-летний волжанин обратился за медпомощью спустя два дня после того, как почувствовал недомогание. После положительного теста его положили в ГБУЗ «ГКБ №3». Он также страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Отметим, что с начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 238 летальных случаев.