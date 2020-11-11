Купили «бесплатные лекарства» за 6 тысяч: в облздраве объяснил, почему не все пенсионеры получили бесплатные препараты от коронавируса

Система по обеспечению бесплатными лекарствами от ковида должна наладиться, обещают в облздраве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской с конца октября льготные категории граждан, которые заболели коронавирусом, должны обеспечиваться бесплатными лекарствами. Терапевты должны выдавать наборы препаратов при приеме пациентов в поликлинике или на дому. Однако в регионе нередки случаи, когда людям отказывают в столь необходимых таблетках. Об этом волгоградцы жалуются в социальных сетях. Пациентам пенсионного возраста предлагают прийти в поликлинику сделать тест. Но лекарства они ищут и покупают сами. Напомним, бесплатные препараты предназначены людям старше 65 лет, многодетным семьям, детям-инвалидам и беременным женщинам. Но почему с выдачей наборов бывают проблемы? Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге оперативного штаба заявил, что до врачей, оказывается, не довели вовремя информацию по бесплатному обеспечению пациентов препаратами.

- Система по этому направлению налаживается, когда каждый врач понимает, где забирать препараты и что делать – рассказал Николай Алимов. – Сейчас поступила вторая партия бесплатных лекарств.

В облздраве обещают, что все, кому положены бесплатные наборы препаратов, будут получать.

Также в поликлиниках заработала система экспресс-тестирования на коронавирус. Она доступна для пациентов от 50 лет. В начале работы быстрого исследования без сбоев также не обошлось. Но сейчас, отмечает Николай Алимов, область вышла на проведение десяти тысяч экспресс-тестов в неделю. Такое число исследований будет проводиться до конца года. Каждый желающий повести такое тестирование не сможет. Проводится оно только по показанию врача при симптомах коронавируса. А все положительные результаты обязательно попадают в официальную статистику.