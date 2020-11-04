В Волгограде простились с убитым из-за ссоры в чате Романом Гребенюком

Роману в этом году исполнился 41 год. У него впереди была еще вся жизнь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К полудню 4 ноября на Центральном кладбище Волгограда собрались более двухсот человек – все они приехали проводить в последний путь Романа Гребенюка, которого убили из-за ссоры в родительском чате. Перед этим коллеги и друзья погибшего устроили автопробег. На десятках машин разместили траурные листовки: ЯМЫ Роман Гребенюк, преднамеренное убийство, наказать всех причастных.

На машинах коллеги и друзья разместили портреты Романа Гребенюка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На машинах - портреты молодого мужчины, в руках друзей и коллег – цветы, на глазах – слезы.

- За слова нельзя убивать! - говорят коллеги Романа Гребенюка. - Все виновные должны понести наказание.

На церемонию прощания пришло почти пятьсот человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Ромочка, зачем тебя у меня отняли! За что? Как теперь жить?» - причитает у гроба убитая горем мать. С самого начала ей понадобилась помощь медиков. Скорая помощь дежурила на кладбище на такой случай. Близкие люди стараются успокоить безутешную женщину, но некоторые и сами срываются на безудержный плач.

У Романа осталась 12-летняя дочь, которую он воспитывал сам в последние годы. У девочки есть мать, но у той новая семья. Отец безумно любил девочку и именно за нее вставал горой в родительском чате. Дочь и племянник Романа также пришли проститься с ним. Среди венков от коллег, близких и друзей и венок от классного руководителя.

Поток людей, которые пришли проводить в последний путь Романа Гребенюка, не иссякал полтора часа. В зал обрядов пускали небольшими партиями, в масках и перчатках. После остались только самые близкие. Траурная процессия из двухсот человек направилась к кладбищенскому храму. Панихиду и отпевание устроили прямо на улице. А после все отправились к месту похорон в другой район.

Напомним, конфликт в месенджере вспыхнул из-за задания по русскому языку. Роман резко высказался в адрес одной из мамочек одноклассницы его дочери. Та пожаловалась мужу и брату. После чего последний и устроил бойню. Арсен Мелконян (так зовут убийцу) весь следующий день после ссоры в чате добивался встречи с Гребенюком, звонил, угрожал. А потом просто ворвался в отделение банка, куда волгоградец пришел по работе, и с наскока ударил его несколько раз по голове. По словам очевидцев, в руке у убийцы был кастет. Он проломил голову мужчине. Роман скончался в больнице через неделю, так и не придя в сознание.

Похоронили Романа Гребенюка на кладбище в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ему был всего 41 год.

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