Ответят ли за смерть Романа Гребенюка сестра убийцы и ее муж: дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате передают в СК

Убитому из-за ссоры в чате Роману Гребенюку был всего 41 год. Фото: соцсети

После того, как в центральном отделении Сбербанка Волгограда до полусмерти избили человека из-за банальной ссоры в родительском чате, город кипит от возмущения. Накануне отец шестиклассницы Роман Гребенюк скончался в больнице, не приходя в сознание. Ему был всего 41 год, он был риелтором, один воспитывал дочку. Уголовное дело полиция передает в следственный комитет. Но по нему пока проходит лишь один подозреваемый - брат женщины, из-за которой вспыхнул конфликт в чате, Арсен Мелконян. Именно он нанес смертельные удары Роману Гребенюку. Ему грозит срок до 15 лет. Однако сейчас коллеги и друзья погибшего, а также все волгоградцы задаются вопросом - ответят ли за смерть Романа Гребенюка сестра убийцы и ее муж, из-за которых все и началось?

- В СКР уголовное дело физически еще не поступило, поэтому говорить о том, будет ли по нему проходить лишь один подозреваемый или несколько, говорить преждевременно. Так как потерпевший скончался, теперь уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Сейчас коллеги Романа, волгоградские риелторы, и его друзья организовали сбор средств для родных. Мужчина был главным кормильцем в семье, один воспитывал 12-летнюю дочь, помогал родителям и дедушке.

- Произошла трагедия, о которой преступно молчать. Умер молодой мужчина, заботливый и любящий папа, мой коллега Роман Гребенюк. Умер потому, что одна семья сочла его слова оскорбительными. Умер, потому что состоял в родительском чате, участвовал в обсуждениях, написал свои предложения по учебному процессу (невинная вещь, казалось нам до этого времени). Умер, потому, что имел свое мнение, не прятался от угроз и был мужчиной. Это безумие. Дикая абсурдная расправа, - считает коллега Романа Наталья Бондаренко.

- Подстрекательница из родительского чата и ее супруг остаются не при чем. Они сделали все «руками» своего ближайшего родственника. Что они ему сказали, что он пошел и нанес смертельные удары по голове Роману? Сеи час убии ца сидит в СИЗО, но безнаказанны те, кто угрожал и сделал все, чтобы он пришел и отстоял «их честь». Я хочу верить в то, что Закон восторжествует и все участники данного дела будут наказаны, - пишет коллега Романа Оксана Голева.

Сегодня, 2 ноября, коллеги убитого риелтора собрались у здания банка, где произошла трагедия. Люди несут цветы и к офису на Мира, 19. Они хотят справедливого наказания для всех участников конфликта.

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