Следователи СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту произошедшей в городе Волжском смертельной коммунальной аварии. Из-за прорыва трубы теплотрассы в больнице с ожогами кипятком и горячим паром оказались четверо мужчин, самый старший из них скончался в больнице. Поэтому вмененная статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.По данным следствия, в половине первого днем 3 января на перекрестке улиц Оломоуцкой и Мира во втором городе области Волжском рванула труба с горячей водой. Предварительно, причиной стал скачок давления. В результате разошелся шов трубопровода, расположенного под проезжей частью. Кипяток под напором размыл дорогу, в образовавшийся провал упали случайные прохожие. Они кричали и звали на помощь, не состоянии выбраться из наполненной горячей водой ямы. Прибывшим на помощь пожарным пришлось ориентироваться на крики людей – не было видно ни звавших на помощь, ничего вокруг – плотный обжигающий пар залил всю улицу. Земля ушла из-под ног и у молодого спасателя. Он оказался в больнице с ожогами, как и еще трое пострадавших мужчин.Сейчас в реанимации остается один из пострадавших. Самый старший - 75-летний пенсионер - скончался утром 4 января. У него медики диагностировали ожоги 60% тела.- Установлено, что обслуживание данного трубопровода осуществляется коммерческой организацией. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников указанной фирмы, а также лиц из числа руководства компании. Производится выемка необходимой документации. В ближайшее время будет назначена техническая экспертиза, - сообщила \\"КП-Волгоград\\" представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.Кроме выяснения причин смертельной коммунальной аварии, по поручению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина следствие даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, по вине которых произошло ЧП.Из-за аварии без тепла и горячей воды почти на сутки остались жители 194 высотных домов Волжского. К утру подачу коммунального ресурса восстановили. Однако дорога, где образовался глубокий провал, перекрыта. Общественный и личный транспорт пускают в объезд опасного участка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пришлось ориентироваться на крики»: пожарные рассказали, как спасали волжан из кипятка после коммунальной аварииОдин из пострадавших мужчин – спасатель МЧС России (подробности).