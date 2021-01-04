Утром в 25-й больнице Волгограда скончался 75 летний мужчина - один из четырех обварившихся кипятком и горячим паром пострадавших во время прорыва теплотрассы в Волжском. На 4 января в Волгоградской области ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в городе Волжском, где рванула тепломагистраль. Вернули отопление и горячую воду во все 194 дома в семи микрорайонах.Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, трое пострадавших по-прежнему находятся в 25-й больнице Волгограда. Одного из пациентов - 30-летнего мужчину - перевели из реанимации в обычную палату ожогового отделения. В реанимации остается 60-летний волжанин.Напомним тепломагистраль прорвало в Волжском днем 3 января. Кипяток подмыл грунт, в результате чего провалился асфальт на проезжей части улицы Оломоуцкой. В яму с горячей водой провалился случайный прохожий. Ушел в провал с кипятком и один из спасателей, которые по крикам искали пострадавших в густой пелене обжигающего пара. По поручению губернатора Андрея Бочарова был создан оперативный штаб, который вместе с коммунальщиками работал всю ночь, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии.