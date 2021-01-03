После прорыва теплотрассы на улицах Мира - Оломоуцкой в городе Волжском Волгоградской области более восьми часов сотни домов оставались без отопления и горячей воды. К девяти часам вечера 3 января восстановили подачу тепла и горячего водоснабжения жителям четырех микрорайонов города. Пока остаются без отопления дома в трех микрорайонах Волжского – 27-й, 28-й и 32а. Обеспечить их теплом должны в ближайшее время.- Сейчас специалисты приступили к заполнению обратного трубопровода на четыре микрорайона – 25-й, 26-й, 31-й и 32-й, - рассказали корреспонденту «КП-Волгоград» оперативном штабе по ликвидации последствий крупной коммунальной аварии в Волжском.На месте аварии продолжает парить горячая вода, там все еще работают бригады коммунальщиков.Напомним, авария на тепломагистрали произошла в 12.30. Пострадали четыре человека, трое из них в реанимации. Без тепла и ГВС остались 194 дома из нескольких микрорайонов новой части города. Автобусы и маршрутки пустили в объезд участка, который могло подмыть кипятком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пришлось ориентироваться на крики»: пожарные рассказали, как спасали волжан из кипятка после коммунальной аварии.