Четыре человека обварились кипятком во время прорыва трубы с горячей водой в городе Волжском Волгоградской области. Все четверо – мужчины в возрасте 27, 30, 65 и 75 лет. По данным оперативного штаба по ликвидации коммунальной аварии, трое пострадавших получили сильные ожоги, они в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи больницы скорой помощи №25 в Волгограде. Один из пострадавших – 27-летний спасатель ГУ МЧС России по региону, который первым пришел на помощь пострадавшим и пытался вытащить их из ямы с кипятком. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, он находится в ожоговом отделении.По словам очевидцев происшествия, двое волжан переходили дорогу, когда там прорвало трубу. На проезжей части образовалась яма, которая была полностью заполнена кипятком. Туда и попали люди, которым бросился помогать сотрудник МЧС.- Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.Напомним, трубу с кипятком на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой в Волжском прорвало в 12.30 воскресенья 3 января. Сейчас перед коммунальщиками стоит задача как можно скорее ликвидировать коммунальную аварию. Новая часть Волжского осталась без горячей воды и тепла. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.