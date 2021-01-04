Следственный комитет Волгоградской области по поручению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина начал проверку по факту коммунальной аварии в Волжском, в результате которой четыре человека обварились кипятком и горячим паром, один из них скончался.- Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник.Кроме того, Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию конкретных должностных лиц, по вине которых произошло ЧП.Напомним, трубу с горячей водой в Волжском прорвало днем 3 января на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. По предварительным данным, от высокого давления в трубе произошел разрыв шва длиной около 70 сантиметров. Кипяток под напором разрушил асфальт на проезжей части, в образовавшуюся яму упали люди. В больницу Волгограда с места ЧП увезли четверых мужчин, в том числе бросившего на помощь пострадавшим спасателя МЧС. Один из них - 75-летний мужчина - скончался в реанимации.