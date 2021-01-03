Этот январский день запомнился жителям города Волжского Волгоградской области жутким густым туманом, который накрыл вскоре после полудня улицы Оломоуцкую и Мира. Здесь рванула труба теплосетей – прямо под ногами людей. Мужчины провалились в кипяток. Пришедшим на помощь спасателям МЧС России пришлось ориентироваться на крики, чтобы найти пострадавших - густой обжигающий пар застилал все вокруг. В результате ожоги получили четыре человека, в том числе 27-летний пожарный.Кипяток из прохудившейся теплотрассы быстро подмывал дорожное покрытие. Асфальт просел, образовалась яма, которая быстро заполнилась горячей водой. В нее угодил случайный прохожий, а затем и пришедший ему на выручку молодой спасатель.- Из-за плохой видимости пожарным пришлось ориентироваться на крики о помощи. Сотрудники МЧС России, рискуя жизнью, помогли мужчине, который провалился в яму с горячей водой. Однако, напор кипятка был настолько сильным, что земля просела и под одним из спасателей, - рассказал о произошедшем начальник Волжского пожарно-спасательного гарнизона Роман Прохоров.Среди пострадавших прохожих 30-летний, 65-летний и 75-летний жители Волжского. Все они получили сильные ожоги и сейчас находятся в реанимации 25-й волгоградской больницы. Получил ожоги ног и провалившийся в яму с кипятком сотрудник 32-й пожарно-спасательной части. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, к вечеру 3 января его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.Тем временем волжские коммунальщики продолжают работать на месте аварии. Жители нескольких микрорайонов сидят без тепла и горячей воды. Часть домов уже получают коммунальный ресурс.