В городе Волжском Волгоградской области перекресток улиц Мира и Оломоуцкая утонул в клубах обжигающего пара. Там произошла крупная коммунальная авария: прорвало теплотрассу диаметром 600 мм. Горячим паром обожгло находившихся рядом людей. Известно как минимум о четверых пострадавших горожанах, двоих из них спасатели вынесли на носилках. Без отопления и горячей воды остались сотни домов и тысячи человек в новой части города. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто. На месте происшествия работают оперативные группы МЧС России и экстренные службы. Коммунальщики волжских теплосетей приступили к ликвидации аварии на теплотрассе.- Сообщение о прорыве трубы теплотрассы на улице Оломоуцкой в городе Волжском поступило около 12.30. На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели оперативно эвакуировали пострадавших от горячего пара и передали их врачам скорой медицинской помощи, - сообщил «КП-Волгоград» представитель регионального ГУ МЧС Дмитрий Уланов.Среди пострадавших - четверо мужчин в возрасте 27, 30, 60 и 75 лет. Все они получили ожоги разной степени.- Бригада скорой помощи доставила всех пострадавших в больницу №25. Им оказывается вся необходимая помощь, - рассказали в облздраве.Как сообщили в администрации региона, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным комитетам в кротчайшие сроки устранить последствия коммунальной аварии, а также выяснить причины инцидента.Тем временем прокуратура региона начала проверку по факту коммунальной аварии с пострадавшими.Информация уточняется и обновляется.