Долгое отключение света грозит 2-3 мая только одному району Волгограда

Электричество отключат в выходные дважды на Нижних Баррикадах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в майские праздники ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В субботу и воскресенье, 2-3 мая 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали лишь в одном районе областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» в выходные проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском районе. Продлятся они долго. Волгоградцам стоит заранее подзарядить телефоны и перебрать продукты в холодильниках.

В Краснооктябрьском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 2 мая 2026, будут жители Нижних Баррикад. В субботу всего на час с 14.00 до 15.00 обесточат дома по адресам: пр. Волжский, 2, 4, 4А, 6, а также все организации в них: почта, Концессии теплоснабжения, ФЛ Заманова, ИП Бахшиев, ИП Зайцева, ИП Гуртяков, ул. Прибалтийская, 1-19, 2-16, Центр Ровесник, Наша Опора, Светосервис-Волгоград, ФПС № 23 МЧС, Фирма Гонт. Зато следующее отключение электричества будет долгим. Эти же дома и организации останутся без света еще раз с 14.00 часов 3 мая до 9.00 часов утра 4 мая.

А с утра в понедельник обесточат еще три района Волгограда.

