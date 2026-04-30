Волгоград в День Победы снова станет Сталинградом

В программе праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде десятки интересных событий. В честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут военный парад, артиллерийский салют, световое шоу Свет Великой Победы на Мамаевом кургане, концерты и памятные акции. Также в плане мероприятий на 9-11 мая 2026 года - фестивали и легкоатлетический пробег. Как отметят День Победы 2026, куда сходить на майские праздники в Волгограде, и что посмотреть 7-9 мая, а также 10-11 мая подскажет сайт volgograd.kp.ru.

В майские праздники артисты будут петь песни военных лет под окнами ветеранов. С 6 по 9 мая волонтеры раздадут георгиевские ленточки в памятных местах города. У военных памятников и на Мамаевом кургане пройдут торжественные возложения цветов. «Трамвай Победы» с песнями военных лет проедет 8 мая с 16.00 до 18.00 по Краснооктябрьскому и Центральному району, с 15.00 до 17.00 - по Красноармейскому. Акция пройдет на маршрутах скоростного трамвая СТ2 и трамвая №11.

Парад Победы и Бессмертный полк в Волгограде 9 мая 2026

Праздничные мероприятия в День Победы 9 мая 2026 в Волгограде – Сталинграде откроет военный парад. Начнется он на площади Павших Борцов традиционно в 10.00. Чеканить шаг на главной городской площади будут парадные расчеты военных, силовых ведомств, казаки, кадеты и юнармейцы. Моторизованную колонну поведет легендарный Т-34. Воздушного парада и современной техники на этот раз в строю не будет. В параде задействуют только историческую военную технику. Продлится всё 45 минут.

Шествия Бессмертного полка в Волгограде тоже не будет, хотя многие жители будут ходить по городу-герою с портретами своих фронтовиков. Акцию в 2026 году проведут онлайн.

Современной техники на этот раз не будт Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа мероприятий на День Победы 6-20 мая 2026 в амфитеатре на набережной Волгограда

Интерактивная выставка «Я. История» будет работать в амфитеатре на набережной две недели с 6 по 20 мая. Время показов длительностью 30 минут: 6–8 мая – в 12.00 и 16.00, 9–11 мая – в 14.00, 12–20 мая – в 12.00 и 16.00.

8 мая 2026 в 10.00 - презентация энциклопедии «Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943»

9-11 мая 2026 в 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00 – пешеходные прогулки для туристов до БК-31

Как отметят День Победы 9 мая 2026 на Центральной набережной Волгограда

В День Победы 9 мая 2026 с 11.00 до 17.00 на Верхней террасе набережной Волгограда устроят выставку юных художников и откроют интерактивные площадки. У фонтана «Искусство» расположится Аллея оживших скульптур победной весны 1945 года.

С 11.00 до 15.00 кадеты Волгограда проведут флешмоб в честь Дня Победы.

В 14.00 на Нулевой продольной стартует легкоатлетическая эстафета.

Главные события развернутся на набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15.00 на сцене у фонтана начнется концерт фестиваля «Дети мира Великой Победе», после выступят волгоградские артисты. Программа продлится до 22.00.

В ЦКЗ в 15.00 пройдет закрытый праздничный гала-концерт с участием популярных российских исполнителей.

В амфитеатре с 12.00 будут крутить военные фильмы, в 15.00 начнутся концерт «80 песен о Победе» и мастер-классы. В 19.00 покажут постановку «Театр писем и судеб», в 21.00 - караоке «Песни о Победе».

Свет Великой Победы 7-9 мая 2026 прольется на Мамаевом кургане в Волгограде

Световое патриотическое шоу Свет Великой Победы в Волгограде за три дня 7-9 мая 2026 года восемь раз покажут на Мамаевом кургане. Впервые 7 мая памятную акцию покажут онлайн в прямом эфире. Когда смотреть на Мамаевом кургане: 7 мая – в 23.00; 8 мая – в 20.30, 21.30, 22.30 и 23.30; 9 мая – в 20.30, 21.30 и 22.30. Онлайн-трансляция в Дзене: 7 мая в 21.00. В День Победы также прогремит фейерверк, начнется салют 9 мая в 22.00. Подробнее.

Свет Победы озарит Мамаев курган Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

День Победы 9 мая 2026 в Горсаду Волгограда

В Горсаду Волгограда 9 мая 2026 в 11.30 начнется концерт «Великая поступь Победы». Возле сцены разместятся несколько интерактивных площадок.

Салют и фейерверк на День Победы 2026 в Волгограде

Артиллерийский салют и фейерверк на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде прогремит на Центральной набережной. Фейерверк также раскрасит небо на Мамаевом кургане. Начнется салют в честь 81-летия Победы в 22.00.

Программа мероприятий на День Победы 10-11 мая 2026 в Волгограде

10 мая 2026 с 12.00 до 21.00 праздничные мероприятия в Волгограде продолжат концерты на Верхней террасе центральной набережной. В амфитеатре в 12.00 и в 20.00 кинопоказ, с 15.00 – мастер-класс «Письма Победы», в 15.30 - трибьют «Вечер живых историй», в 18.00 - концерт. В Горсаду с 12.00 до 14.00 тоже покажут концерт.

Аллея скульптур у фонтана «Искусство» на набережной будет оживать 10 и 11 мая с 16.00 до 19.00.

11 мая с 12.00 на Верхней террасе набережной Волгограда прозвучат музыкально-патриотические зарисовки на День Победы. В 18.00 начнется праздничный концерт: у фонтана «Искусство» артисты музыкального театра покажут композицию «Память сердца: мы помним, мы гордимся!». В 19.00 программу продолжат артисты Волгоградконцерта. В 12.00 в амфитеатре начнется кинопоказ, в 15.00 молодые артисты исполнят песни военных лет, в 17.00 - музыкально-театрализованный перфоманс, в 19.00 - постановка «Театр писем и судеб». Концерт в Горсаду начнется 11 мая в 12.00.

Программа на День Победы 2026 в ЦПКиО Волгограда

В День Победы 9 мая 2026 в Центральном парке Волгограда пройдет выставка ретроавтомобилей с 11.00 до 17.00. На главной сцене ЦПКиО с 15.00 до 17.00 праздничный концерт.

Как отметят День Победы 2026 в районах Волгограда

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

7 мая 2026 в 9.00 – пронос георгиевской ленты от Ударника до памятника на площади Дзержинского

7 мая 2026 с 16.00 до 18.30 - солдатский привал, интерактивные площадки и концерт у ДК района

8 мая 2026 в 11.30 – памятная акция в поселке Водстрой

Ветеранов будут поздравлять по всему городу Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

6 мая 2026 с 12.00 до 14.00 – памятная акция и солдатский привал на Острове Людникова

8 мая 2026 в 10.00 – торжественная акция у памятника в парке Гагарина

15 мая 2026 в 12.00 – праздничная программа в ДК Гагарина

15 мая 2026 в 17.00 – семейный фестиваль в сквере на проспекте Металлургов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

8 мая 2026 - возложение венков и цветов к Вечному огню на Аллее Героев

8 мая 2026 в 11.30 - торжественное шествие работников культуры на Аллее Героев

9 мая 2026 в 16.00 – акция ко Дню Победы у ж/д вокзала Волгоград-1

15 мая в 9.00 - Эко-забег народов России в мемориальном парке у Мамаева кургана

16 и 17 мая с 7.00 до 15.30 - Волгоградский марафон «Победа» на Нулевой продольной

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

7 мая 2026 в 14.00 – праздничный концерт в КДК «21 век»

8 мая 2026 с 11.45 до 13.00 – солдатский привал и полевая кухня у памятника Жукову

8 мая 2026 с 18.00 до 21.00 – праздник в парке Семейном

9 мая 2026 в 9.30 – акция ко Дню Победы в аэропорту Волгограда

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

6 и 7 мая 2026 в 10.00 – памятная акция в сквере Саши Филиппова

7 мая 2026 в 11.00 – интерактивная фотозона в сквере Саши Филиппова

9 мая с 9.00 до 17.00 – праздничная акция у Ворошиловского ТЦ

15 мая 2026 в 14.00 – концерт в ДК района

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

7 мая 2026 в 17.30 - праздничный концерт в ДК района на Максимке

8 мая 2026 в 10.00 – акция ко Дню Победы на Лысой горе

8 мая 2026 в 15.00 – праздничный концерт в ДК района

КИРОВСКИЙ РАЙОН

6 мая 2026 в 9.00 – памятная акция в сквере Доблести и Славы

6 мая 2026 в 10.00 – парад кадет в ФОК «Молодежный»

6 мая в 18.00 и 8 мая 2026 в 11.30 – праздничная акция в парке «50 лет Октября»

7 мая 2026 в 17.00 - фестиваль народного творчества «Да здравствует Победа!», ДК Патриот

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

6 мая 2026 в 12.00 – танцевальная программа в ДК Судоверфь

8 мая 2026 в 10.00 – акция на площади Свободы

8 мая 2026 в 14.00 – праздничная программа в ДК Царицын

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холод и дожди сменит жара: какая будет погода в мае 2026 в Волгограде

Куда сходить в выходные на 1 Мая 2026 в Волгограде: пешком по городу, мастер-классы и праздник в парке

В Волгограде 2 и 5 мая перекроют дороги на время репетиций парада Победы