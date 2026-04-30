После холодного и дождливого апреля начало мая 2026 в Волгограде тоже не порадует теплой погодой. В начале месяца праздничные дни подпортят дожди, грозы, ветер и холод. По области будут ночные заморозки. Зато в конце мая синоптики прогнозируют не просто теплую погоду, а летнюю жару до +30 градусов в тени. Какой будет погода в Волгограде и области на майские праздники и в мае 2026 года в целом, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Какая будет погода на майские праздники 2026 в Волгограде и области

- Апрель у нас выдался холодным и дождливым. И это не первый такой апрель. В последний раз была очень похожая погода в 2020 году, но тогда были ограничения из-за коронавируса, и об этом забыли. Погода в начале мая будет продолжением и больше похожа на осень, чем на весну, - рассказала Наталья Алатырцева.

Волгоградцев ждут холодные первые майские праздники. Зарядят кратковременные дожди. Однако ветер начнет стихать, не будет сильных порывов. Ночью 1 мая в Волгограде будет +2…+4 градуса, 2-3 мая чуть потеплеет – около +5…+6. Днем воздух прогреется до +10…+14.

По области в длинные выходные на Первомай ночью будет от нуля до +6, сохраняются условия для заморозков в воздухе и на почве до -3 градусов. Днем 1-2 мая потеплеет до +9…+14, а 3 мая температура поднимется до +12...+17 градусов.

- 4 мая, по предварительным прогнозам, погода немного улучшится. Температура может подняться до +15…+18 градусов. Но с 5 мая опять выходит очередной циклон. В Волгограде и области снова ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. Температуры будут в пределах +10…+15 градусов днем.

Перед Днем Победы погода смилостивится над жителями и гостями Волгограда. 7 и 8 должно немного потеплеть. При этом 9 мая температура может подняться выше +20 градусов. Но радоваться теплу будем недолго. С 10-11 мая регион опять накроет очередной циклон. В Волгограде и области снова прогнозируют осадки и ветер.

Какая погода будет в мае 2026 в Волгограде и области

- По предварительному прогнозу Гидрометцентра, температура и осадки в мае 2026 года в Волгограде будут около нормы. Среднемноголетняя норма для нашего региона: +16,7 градуса и 39 миллиметров. Оправдывается этот прогноз на 60-80%, - отмечают синоптики. - Первая половина мая запомнится волгоградцам неустойчивой погодой и активной циклонической деятельностью. Несколько теплых дней будут сменяться дождями и холодной погодой. Зато предварительный прогноз на конец мая дает уже высокие температуры. В третьей декаде месяца погода в Волгограде будет летней и даже жаркой – температура днем поднимется до +25 градусов и выше.

