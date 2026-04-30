Три района Волгограда ожидают массовые отключения света 4 мая

Жителей Волгограда ждут временные неудобства, связанные с плановыми отключениями света. В понедельник, 4 мая 2026 года, энергетики проведут работы сразу трех районах города. Отключения коснутся Советского, Краснооктябрьского и Красноармейского районов. Горожанам рекомендуют заранее подготовиться к неудобствам и зарядить гаджеты.

Краснооктябрьский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

пр-кт Ленина – 101, 103, 105

ул.Кузнецова – 44, 46

Советский район, отключения света с 09.00 до 17.00:

ул.Докторская – 105-111, 109а, 104-118, 112а

ул.Сталеварная – 103-111, 102-116, 102а

ул.Савёловская – 111, 102, 102а, 102б

ул.Крепильная – 103-111

ул.Монтерская – 124-132, 103-109, 106-108

ул.Некрасова – 103-113, 110

ул.Шахтерская – 102, 109

Кировский район, отключения света с 09.00 до 16.00:

ул.Закавказская – 1, 3, 5, 7.

Также отключения затронут коммерческие объекты и организации: ИП Сурина, ИП Давыдов, ПАО Ростелеком, ФЛ Коновалов, ИП Лебедева, ИП Пархоц, ИП Кирсанов, ФЛ Сергеев, ИП Короткая.