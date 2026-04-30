В программе мероприятий на первые майские праздники 2026 в Волгограде не будет массовых событий и демонстрации. Многие отправятся на Первомай на дачу, на природу и на шашлыки. Тех, кто останется в городе в длинные майские выходные, ждут музеи, концерты, мастер-классы и развлечения в парках. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в Волгограде на майские праздники 1 мая, 2 мая и 3 мая 2026 года с детьми, с друзьями и всей семьей.

Праздничные мероприятия 1 Мая 2026 в Волгограде скромно пройдут на площади у ДК Профсоюзов. В 10 утра в День весны и труда начнется митинг. После в ДК устроят концерт.

Бои на подступах к Берлину

В «Старой Сарепте» в майские праздники покажут «Бои на подступах к Берлину». Пройдет интерактивная военно-патриотическая программа под открытым небом 3 мая 2026 года. Тематические интерактивные площадки будут работать с 11.00 до 14.00. Посетителям покажут вооружение, медицину и связь времен войны, паек бойцов Красной Армии. Также гостей ждут «Страйкбольный тир», «Семафорная азбука» и экскурсия «От Сталинграда до Берлина» в 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00. Билеты: 300/200 руб., 6+. Справки: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49.

Программа мероприятий на майские праздники 2026 в ЦПКиО Волгограда

В программе мероприятий на майские праздники 2-3 мая 2026 в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда – концерт. С 12.00 на главной сцене будут выступать участники конкурса «Песнь Великой Победы». Вход свободный.

Куда сходить и что посмотреть в майские праздники 2026 в музеях и планетарии Волгограда

В музее Машкова с 30 апреля работает выставка «Защитники Сталинграда в произведениях волгоградских скульпторов из собрания ВМИИ».

В историческом парке «Россия – моя история» в Волгограде 1 мая 2026 бесплатный вход на экспозиции для школьников и студентов-очников.

2 мая 2026 в 18.00 саксофонист Павел Новиков-Растопнин приглашает на концерт «Отель Калифорния. Ритм-энд-блюз» в старинном подземелье XVIII века музея-заповедника «Старая Сарепта». Билеты: 500/400 руб., 6+

2 мая в 18.00 на ледовой арене «ПРАЙД» (ул. Хабаровская, 10) пройдет представление «Эхо Великой весны», посвященное Дню Победы. Зрителей ждут трогательные выступления юных фигуристов, живая музыка и лазерное шоу. Историю Великой Победы покажут в новом формате. Билеты: 500 руб. (6+). Телефон: 8(8442)50-95-50.

Волгоградский планетарий 3 мая 2026 в 11.00 приглашает на шоу «Лаборатория научных чудес». Также можно попасть не дневные наблюдения 1 и 2 мая в 11.00 и 15.00, 3 мая – в 11.00. Вечерние наблюдения: 1-3 мая – в 20.00. Телефон: 8(8442) 24-18-72.

Выставочный зал музея Машкова на Чуйкова,37 приглашает на мастер-классы. 1 и 3 мая 2026 в 13.00 научат создавать вольную копию понравившегося произведения выставки «Илья Машков». Также 1 мая в 16.00 пройдет мастер-класс «Город в цветах», где можно своими руками сделать эксклюзивную футболку или сумку, вдохновленную произведениями искусства. 2 мая в 11.00 будет мастер-класс по текстилю в технике печати акриловыми красками на желатиновой пластине. С собой возьмите белую х/б сумку, рубашку или футболку. Остальные материалы предоставят. Занятия проводит член союза художников России Мария Мелихова. Предварительная запись по телефонам: 8(8442)24-16-79 или 89053988396.

Краеведческий музей в праздничные выходные 1 мая 2026 года в 11.00 приглашает на пешеходную экскурсию «Царицын купеческий», в 12.00 будет пешеходная экскурсия «Царицынская крепость», в 17.00 - «Царицын – Сталинград – Волгоград». 2 мая в 17.00 и 3 мая в 16.00 - пешеходная экскурсия «Тайны Царицынских улиц». Запись по телефонам: 8(8442) 38-84-37, 38-84-39. Билеты: 700 руб., 12+

