В Волгограде 9 сентября устроили выставку ретроавтомобилей

Волгоградцы фотографировались с раритетными авто.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В День города 2023 в Волгограде на Центральной набережной города-героя показали раритетные машины из прошлого. Выставка ретроавтомобилей расположилась 9 сентября рядом с памятником Герою Советского Союза Хользунову как часть программы празднования 434-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. Горожане с удовольствием фотографировались с машинами из СССР.
Выставка ретроавтомобилей на набережной Волгограда.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Военная техника тоже здесь.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Фото с раритетными машинами есть уже у многих гостей праздника.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В течение всего дня волгоградцев и гостей города ждут концерты, творческие выставки, интерактивные площадки и развлечения на набережной и в ЦПКиО. А в 17.00 на нижней террасе начнется гала-концерт, звездными гостями которого станут группы RASA и «Земляне», Лариса Долина. Завершится День города 2023 в Волгограде красочным фейерверком в 21.00.
Мужчин интересовало, что внутри.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Владельцы стирали пылинки со своих ласточек.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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