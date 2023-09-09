В Волгограде 9 сентября устроили выставку ретроавтомобилей

Волгоградцы фотографировались с раритетными авто. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В День города 2023 в Волгограде на Центральной набережной города-героя показали раритетные машины из прошлого. Выставка ретроавтомобилей расположилась 9 сентября рядом с памятником Герою Советского Союза Хользунову как часть программы празднования 434-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. Горожане с удовольствием фотографировались с машинами из СССР.

Выставка ретроавтомобилей на набережной Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военная техника тоже здесь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото с раритетными машинами есть уже у многих гостей праздника. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В течение всего дня волгоградцев и гостей города ждут концерты, творческие выставки, интерактивные площадки и развлечения на набережной и в ЦПКиО. А в 17.00 на нижней террасе начнется гала-концерт, звездными гостями которого станут группы RASA и «Земляне», Лариса Долина. Завершится День города 2023 в Волгограде красочным фейерверком в 21.00.

Мужчин интересовало, что внутри. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Владельцы стирали пылинки со своих ласточек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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