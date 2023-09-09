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НовостиОбщество9 сентября 2023 12:56

В Волгограде 9 сентября устроили выставку ретроавтомобилей

Автомобили из прошлого показали на Центральной набережной рядом с памятником Хользунову
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы фотографировались с раритетными авто.

Волгоградцы фотографировались с раритетными авто.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В День города 2023 в Волгограде на Центральной набережной города-героя показали раритетные машины из прошлого. Выставка ретроавтомобилей расположилась 9 сентября рядом с памятником Герою Советского Союза Хользунову как часть программы празднования 434-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. Горожане с удовольствием фотографировались с машинами из СССР.

Выставка ретроавтомобилей на набережной Волгограда.

Выставка ретроавтомобилей на набережной Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военная техника тоже здесь.

Военная техника тоже здесь.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото с раритетными машинами есть уже у многих гостей праздника.

Фото с раритетными машинами есть уже у многих гостей праздника.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В течение всего дня волгоградцев и гостей города ждут концерты, творческие выставки, интерактивные площадки и развлечения на набережной и в ЦПКиО. А в 17.00 на нижней террасе начнется гала-концерт, звездными гостями которого станут группы RASA и «Земляне», Лариса Долина. Завершится День города 2023 в Волгограде красочным фейерверком в 21.00.

Мужчин интересовало, что внутри.

Мужчин интересовало, что внутри.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Владельцы стирали пылинки со своих ласточек.

Владельцы стирали пылинки со своих ласточек.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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