Лариса Долина, группы RASA и «Земляне»: кто из звезд выступит на концерте в День города 2023 в Волгограде 9 сентября

Завершением праздника станет фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стало известно, кто из звезд выступит на День города 2023 в Волгограде на праздничном гала-концерте на Центральной набережной 9 сентября 2023 года. Помимо Ларисы Долиной волгоградцев с 434-летием города поздравят известная хитом про пчеловода группа RASA и легендарная рок-группа «Земляне», сообщили в мэрии.

Программу праздничных мероприятий слегка сдвинули на час назад. Четырехчасовой гала-концерт на День города 2023 в Волгограде начнется в 17.00 выступлением местных коллективов. В 18.00 с хитами «Пчеловод» и «Фиолетово» выступит на сцену выйдет группа RASA, после ее сменит группа «Земляне». выступление Ларисы Долиной начнется около 20.00. И завершит праздник в честь Дня города фейерверк. Начнется салют в 21.00. Одновременно он прогремит в двух районах.

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