Салют на День города в Волгограде увидят в двух районах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На День города 9 сентября 2023 года в Волгограде в программе праздничных мероприятий – салют и фейерверк в двух районах города героя. Посмотреть салют на День города 9 сентября 2023 можно будет на Центральной набережной и в Красноармейском районе. Праздничный фейерверк в Волгограде начнется в одно время, программу в мэрии изменили, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Салют и фейерверк на День города 2023 в Волгограде 9 сентября: когда начнется, где смотреть

Так, фейерверк на День города в Волгограде 9 сентября 2023 прогремит в Красноармейском районе. Начнется салют в 21.00. Посмотреть его жители самого южного и отдаленного от центра района смогут на бульваре Энгельса.

Салют в День города 9 сентября 2023 в Волгограде раскрасит небо над Центральной набережной после гала-концерта и выступления Ларисы Долиной. Начнется салют в 21.00 напротив центральной лестницы. Посмотреть фейерверк можно будет с верхней и нижней террасы набережной, из-за Волги, а также из высотных домов с прямой видимостью.

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