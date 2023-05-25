«От этого люди более счастливыми станут?»: Михаил Турецкий высказался против переименования Волгограда в Сталинград

Михаил Турецкий высказался о возможном переименовании Волгограда в Сталинград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде состоялся концерт «Хора Турецкого» в рамках юбилейного тура. Руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий во время беседы с журналистами ответил на вопрос по поводу возможного переименования города в Сталинград, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Народный артист России высказался против изменения названия, отметив, что после этого люди жить лучше не будут.

- Что от этого изменится? Люди более счастливыми станут? Уже поменяли на Волгоград, к этому все привыкли. Эти рассуждения от нечего делать. Лучше укреплять Волгоград, работать над не переименованием, а над улучшением уровня жизни в городе. Надо сосредотачиваться на более важных вещах. Изменение имени – это большое количество денег, кто-то на этом хорошо заработает, а толку от этого? Не верю, что люди счастливее станут, - подчеркнул Михаил Турецкий.

Напомним, в Волгограде продолжается обсуждение возможного переименования в Сталинград. Усилились разговоры прошлой осенью, 19 ноября ветераны обратились к волгоградскому губернатору с просьбой «восстановить историческую справедливость» и вернуть городу имя Сталинград. Был сформирован общественный совет по изучению мнения жителей.

Регулярно проходят закрытые встречи с горожанами для выяснения их точки зрения. Представители этого совета утверждают, что мнения разделились примерно поровну. Однако результаты различных социологических опросов говорят о другом, большинство горожан хотят жить в Волгограде, а не Сталинграде.