В Волгограде на следующей неделе озвучат итоги опроса по переименованию в Сталинград

Предварительно голоса опрошенный разделились по принципу 50/50 Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде готовы озвучить итоги опроса общественности на тему – нужно ли переименовывать город обратно в Сталинград. Решение о проведении или же отмене референдума будет приниматься уже на следующей неделе, об этом корреспонденту volgograd.kp.ru сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

- Точную дату назвать не могу, но могу сказать, что на следующей неделе мы устроим заседание оргкомитета, на котором и огласим результаты народного голосования, - заявил Александр Струков.

Соответственно, пока и результаты народного опроса пока держатся в строжайшем секрете. Одно точно можно сказать – по словам члена Общественного совета по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград, однозначного решения волгоградцы не смогли принять.

- О точном количестве проголосовавших пока сказать не могу, но могу сказать одно – мнения разделились практически поровну. Молодежь хотят оставить Волгоград, - город в котором они родились и выросли, - старшее поколение выступает за возвращение исторического имени, - отметил Александр Струков.

Напомним, что тема переименования Волгограда в Сталинград обсуждалась уже неоднократно, но особо бурная дискуссия развернулась во время празднования 80-летнего юбилея начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, 19 ноября 2022 года. Совет ветеранов обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду прежнее имя, однако глава не смог дать однозначный ответ.

Чуть позже в Волгоградской области прошел социологический опрос ВЦИОМ, который показал, что возвращение Сталинграда лишь 26%, против - 67%.

В апреле в областной столице был организован Общественный совет по изучению мнения о возможном переименовании Волгограда в Сталинград, который встречался с общественниками города и пытался выявить общее мнение. Обнародовать его совет собирался сразу после 9 мая, но теперь, вероятно, итоги опроса мы узнаем только на следующей неделе.