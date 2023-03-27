Сталинграду быть или не быть: в Волгограде проводят опрос о переименовании города

Вопрос о переименовании города вновь не дает покоя ветеранам Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде вновь подняли вопрос, волнующий всех на протяжении последних нескольких месяцев, – нужно ли проводить референдум по переименованию города в Сталинград. С 27 марта 2023 года представители ветеранского сообщества будут проводить опрос среди волгоградских общественников. Как заявил корреспонденту сайта volgograd.kp.ru председатель городского совета ветеранов Александр Струков, заниматься опросом будет инициативная группа.

- С сегодняшнего дня, с 27 марта, мы начнем изучать мнение волгоградцев и узнаем, стоит ли выходить на референдум или нет. У нас сформирована инициативная группа, в которую вхожу и я, и другие представители ветеранской организации, и мы будем встречаться с представителями общественности в разных районах Волгограда, общаться с ними, узнавать, - уточнил Александр Струков.

Общее мнение будет составляться из общественного мнения, мониторинга СМИ и других источников. Формироваться общее решение будет до середины мая, а затем инициативная группа решит – проводить референдум или все же не стоит.

- Будет все, как как решит наш волгоградский народ - быть Сталинграду или нет, - заверил Александр Струков.

Напомним, что тема переименования Волгограда в Сталинград обсуждалась уже неоднократно. Попытки предпринять какие-либо шаги к возвращению известного на весь мир имени были и в начале 2000-х, и каждый раз в юбилейные даты, и перед выборами. Бурная дискуссия развернулась во время празднования 80-летнего юбилея начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, 19 ноября 2022 года. Тогда Совет ветеранов обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду прежнее имя.

Категорически против переименования выступили многие общественники, да и опрос ВЦИОМ среди волгоградцев показал, что жители города-героя не в восторге от такой перспективы. Поддерживают возвращение Сталинграда лишь 26%, против - 67%.

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