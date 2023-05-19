Подавляющее большинство волгоградцев выступает против переименования города в Сталинград

Волгоградцев вновь не радует перспектива переименования Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоградцы вновь выразили свое мнение по поводу переименования города, и оно точно не положительное. Из 1000 опрошенных местных жителей 74% ответили, что хотели ты оставить привычное название – Волгоград, за Сталинград выступили 18%, а 5% и вовсе признались в том, что хотели бы быть в Царицыне. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field.

Стоит отметить, что женщины в большей степени предпочитают название «Волгоград» - 77%, а вот мужчины больше хотят, чтобы город переименовали Сталинград – 22%. Стоит отметить, что современное название города нравится больше молодежи: 86% среди жителей 18–29 лет предпочитают Волгоград, среди жителей от 60 лет таких 55%. А возвращение исторического имени нравится опрошенным старше 60 лет (37%).

Напомним, что в Волгограде по-прежнему ведутся слухи о переименовании города в Сталинград. Инициативная группа на следующей неделе объявит, будет ли проводиться референдум о переименовании.