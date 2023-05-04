В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк» и встречи с ветеранами

Акции ко Дню Победы проходят по-новому. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Более 350 тысяч школьников и студентов Волгограда и области в 2023 году присоединятся к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в измененном формате. Сегодня, 4 мая, предпраздничное утро в школах, колледжах и вузах началось с торжественных линеек с поднятием флагов. После ребят ждут встречи с ветеранами и разговоры о важном. Так, в преддверии Дня Победы в лицее №5 имени Гагарина прошел свой «Бессмертный полк», «Линейка Победы», парад Юнармии и вальс Победы, на встречу с детьми пришли ветераны.

Фронтовиков, которые прошли Великую Отечественную войну, в Волгоградской области с каждым днем все меньше. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики региона, в школы придут также труженики тыла, дети Сталинграда, участники СВО и ветераны других боевых действий. Также в образовательных учреждениях появятся свои «Стены Памяти».

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поднятие флагов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подарки ветеранам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В школах Волгограда проходят «Бессмертный полк», встречи с ветеранами и парады Юнармии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вальс Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ветараны пришли в школы перед Днем Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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