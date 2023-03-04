В облздраве рассказали о состоянии девочки и ее отца, пострадавших при взрыве дома в Елани

Пострадавшие находятся в больнице №25 Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде стали известны новые подробности о состоянии здоровья ребенка и мужчины, которые пострадали при взрыве дома в Елани. 12-летняя девочка была переведена из реанимации в палату ожогового отделения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

45-летний отец школьницы остается в реанимации ожогового отделения. Его состояние по-прежнему тяжелое.

Напомним, ранним утром 3 марта в Елани прогремел взрыв в частном доме, где жила семья. Погибла 43-летняя женщина. Ее дочку и мужа вертолетом доставили в Волгоград в больницу №25. Предварительная версия ЧП – неисправность газового оборудование. Прокуратура организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.