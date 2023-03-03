Под Волгоградом при взрыве дома погибла женщина, пострадали мужчина и ребенок

В момент взрыва в доме находилась семья. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

В пятницу, 3 марта, в городе Елань Волгоградской области в частном доме на улице Заводской прогремел взрыв, в результате которого начался сильный пожар. Внутри находилась семья из трех человек. 43-летняя женщина погибла, 45-летний мужчина и девочка 12 лет в больнице.

ЧП случилось ранним утром, когда жильцы дома спали. Очевидцы сообщили о сильном возгорании в экстренные службы в 06.01 часов. На место выехали спасатели.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

- Горел дом размером 10х8 метров с разрушением несущих конструкций по всей площади. Пожарные расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.49 часов, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Еланского района, в списке пострадавших три человека.

- Пострадали три человека. Мужчина 1977 года рождения и девочка 2010 года рождения с ожогами различной степени тяжести находятся в Еланской районной больнице, их госпитализируют в Волгоград, - уточнили в администрации района.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

В облздраве добавили, что состояние пациентов оценивается как тяжелое.

В настоящий момент на месте работает оперативная группа МЧС России по Еланскому району. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать бытовой газ.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с возгоранием частного домовладения. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Еланского района Роман Громов. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.