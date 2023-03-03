Причиной взрыва в доме под Волгоградом мог стать бытовой газ

Под Волгоградом после взрыва загорелся дом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бытовой газ мог стать причиной взрыва частного дома в Елани Волгоградской области 3 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Еланского района, эту версию сейчас отрабатывают. На месте работают сотрудники аварийных служб.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром. В результате дом загорелся. Внутри находилась семья. 43-летняя женщина погибла на месте, 45-летнего мужчину и 12-летнюю девочку удалось спасти. Сначала их доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

- Пострадавших решено перевезти в больницу № 25 Волгограда. Два вертолета скорой помощи вылетели в Елань в 10.00, - добавили в администрации района.