Прокуратура организовала проверку после взрыва дома под Волгоградом

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после взрыва частного дома на улице Заводской в Елани. В результате ЧП погибла 43-летняя женщина, ее 45-летний супруг и 12-летняя дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, на место происшествия выехал Еланского района Роман Громов.

- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - уточнили в прокуратуре.

Добавим, что причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Пока это основная версия, которую отрабатывают специалисты. На месте работают сотрудники аварийной службы. Пострадавших решили госпитализировать в больницу №25 в Волгоград.