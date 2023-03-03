Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:02

Прокуратура организовала проверку после взрыва дома под Волгоградом

В ЧП погибла женщина, ее муж и ребенок получили серьезные ожоги
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после взрыва частного дома на улице Заводской в Елани. В результате ЧП погибла 43-летняя женщина, ее 45-летний супруг и 12-летняя дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, на место происшествия выехал Еланского района Роман Громов.

- По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, - уточнили в прокуратуре.

Добавим, что причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Пока это основная версия, которую отрабатывают специалисты. На месте работают сотрудники аварийной службы. Пострадавших решили госпитализировать в больницу №25 в Волгоград.