Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва дома под Волгоградом

Следственное управление СК РФ по Волгоградской области сегодня, 3 марта, возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после ЧП, произошедшего в Елани. В частном доме по улице Заводской взорвался дом, погибла 43-летняя женщина, а также пострадал 45-летний мужчина и 12-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, следователи территориального подразделения вместе с криминалистами выехали на место происшествия.

- По результатам проведения осмотра места происшествия будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, - прокомментировали следователи.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газа. Жильцы дома – мужчина и его дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии, женщина погибла еще до приезда скорой помощи.

Несчастным случаем также занялась региональная прокуратура и организовала проверку, а на место происшествия прибыл глава Еланского района.