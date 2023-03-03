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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:52

Появилось видео пожара после взрыва в частном доме в Елани

Очевидцы опубликовали кадры ЧП в социальных сетях
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Ранним утром 3 марта в городе Елань Волгоградской области произошел взрыв в частном доме, после чего он загорелся. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео пожара. На кадрах видно, как пламя полностью охватило частный дом, в котором проживала семья.

В результате ЧП погибла 43-летняя женщина. Ее 45-летний супруг и 12-летняя дочка были госпитализированы, вертолетом их доставили в Волгоград в больницу №25. Пострадавшие в тяжелом состоянии

Напомним, сообщение о пожаре в МЧС поступило около шести утра. Пожарные ликвидировали возгорание в 6.49. По факту ЧП прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основной версией взрыва, из-за которого случилось возгорание, является неисправное газовое оборудование.