Появилось видео пожара после взрыва в частном доме в Елани

Фото: прокуратура Волгоградской области

Ранним утром 3 марта в городе Елань Волгоградской области произошел взрыв в частном доме, после чего он загорелся. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео пожара. На кадрах видно, как пламя полностью охватило частный дом, в котором проживала семья.

В результате ЧП погибла 43-летняя женщина. Ее 45-летний супруг и 12-летняя дочка были госпитализированы, вертолетом их доставили в Волгоград в больницу №25. Пострадавшие в тяжелом состоянии

Напомним, сообщение о пожаре в МЧС поступило около шести утра. Пожарные ликвидировали возгорание в 6.49. По факту ЧП прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основной версией взрыва, из-за которого случилось возгорание, является неисправное газовое оборудование.