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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:51

Жители Волгограда просят Бастрыкина возбудить еще одно уголовное дело за разрушение троллейбусной линии

Инициативная группа горожан написала коллективное заявление председателю СК
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Защитники троллейбусов написали новое заявление главе Следственного комитета

Защитники троллейбусов написали новое заявление главе Следственного комитета

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Группа жителей Волгограда, которая требует возвращение некоторых троллейбусных маршрутов, выступила с новой инициативой. Волгоградцы написали коллективное заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они просят возбудить уголовное дело за разрушение троллейбусной линии на шоссе Авиаторов и закрытие троллейбусного депо №1 в Дзержинском районе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное заявление.

Волгоградцы отметили в обращении, что на шоссе Авиаторов при строительстве путепровода через железную дорогу планировалось продление маршрута троллейбусов в аэропорт. Однако электротранспорт не заменил автобусы.

- Должностными лицами администрации г. Волгограда и иными неизвестными лицами под предлогом так называемой «реконструкции» была полностью разрушена троллейбусная линия по шоссе Авиаторов. Было закрыто (фактически разграблено) троллейбусное депо №1, - возмущаются представители инициативной группы.

Сообщается, что жители Дзержинского района обращались в мэрию с требованием восстановить троллейбусный маршрут по шоссе Авиаторов. Чиновники отвечали запуском автобусов. Однако активные волгоградцы хотят ездить именно на троллейбусах.

Отметим, защитники троллейбусов в Волгограде написали множество коллективных обращений в городские мэрию и думу, Государственную думу, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Они требуют возвращение маршрутов №11 и №18, восстановить контактную сеть в Кировском и Дзержинском районах и наказать ответственных за ее разрушение. Еще инициативная группа требует от городских властей отменить закупку автобусов.