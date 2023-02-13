Жители Волгограда просят Бастрыкина возбудить еще одно уголовное дело за разрушение троллейбусной линии

Защитники троллейбусов написали новое заявление главе Следственного комитета Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Группа жителей Волгограда, которая требует возвращение некоторых троллейбусных маршрутов, выступила с новой инициативой. Волгоградцы написали коллективное заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они просят возбудить уголовное дело за разрушение троллейбусной линии на шоссе Авиаторов и закрытие троллейбусного депо №1 в Дзержинском районе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное заявление.

Волгоградцы отметили в обращении, что на шоссе Авиаторов при строительстве путепровода через железную дорогу планировалось продление маршрута троллейбусов в аэропорт. Однако электротранспорт не заменил автобусы.

- Должностными лицами администрации г. Волгограда и иными неизвестными лицами под предлогом так называемой «реконструкции» была полностью разрушена троллейбусная линия по шоссе Авиаторов. Было закрыто (фактически разграблено) троллейбусное депо №1, - возмущаются представители инициативной группы.

Сообщается, что жители Дзержинского района обращались в мэрию с требованием восстановить троллейбусный маршрут по шоссе Авиаторов. Чиновники отвечали запуском автобусов. Однако активные волгоградцы хотят ездить именно на троллейбусах.

Отметим, защитники троллейбусов в Волгограде написали множество коллективных обращений в городские мэрию и думу, Государственную думу, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Они требуют возвращение маршрутов №11 и №18, восстановить контактную сеть в Кировском и Дзержинском районах и наказать ответственных за ее разрушение. Еще инициативная группа требует от городских властей отменить закупку автобусов.