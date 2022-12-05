Волгоградцы попросили Вячеслава Володина пустить троллейбусы в поселок Аэропорт

Волгоградцы просят пустить троллейбус в Аэропорт и Гумрак Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде жители поселков Аэропорт и Гумрак Дзержинского района заявили о необходимости пусть к ним троллейбусы. Инициативная группа просит построить троллейбусную линию в аэропорт города. С такой просьбой они обратились к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, подписав коллективное заявление и сделав видеообращение.

- Несколько лет назад к нам в поселки и в аэропорт планировали продлить троллейбусную линию, о чем много раз заявляли прежние губернаторы при строительстве путепровода через железную дорогу, но вместо продления в 2018 году действующая троллейбусная линия по шоссе Авиаторов была разрушена, - заявили активисты.

Волгоградцы в видео отметили, что троллейбусы как транспорт куда стабильнее и комфортнее автобусов, маршруток и такси. По их словам, Гумрак и Аэропорт нуждаются в электротранспорте с интервалом в 5-10 минут, нужно восстановить маршрут №11 и продлить его в аэропорт.

- На местном уровне мы не можем решить этот вопрос, потому что местные чиновники только присылают отписки с попытками навязать автобус и маршрутки. Вячеслав Викторович, просим вас оказать прямое содействие на федеральном уровне в продлении троллейбусной линии в аэропорт, - обратились активные волгоградцы.

Напомним, уже долгое время борются за возвращение троллейбусного маршрута жители Кировского района. Они обращались в мэрию и думу города, Госдуму и Следственный комитет РФ. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В октябре чиновники Волгограда вместо ликвидированного троллейбуса №18 запустили автобусный маршрут.