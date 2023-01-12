В Волгограде защитники троллейбусов потребовали отменить покупку автобусов

Волгоградцы хотят больше троллейбусов на дорогах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде защитники троллейбусов направили в администрацию города коллективное обращение с поручениями. Если раньше активисты хотели вернуть троллейбусы №11 и №18, то теперь пошли еще дальше. От городских властей они требуют отменить закупку автобусов и заменить их троллейбусами, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Автобусы за период эксплуатации показали свою абсолютную несостоятельность и неэффективность, - считают активисты.

Среди поручений группы активистов, отмена запланированной закупки 196 автобусов и ее замена. Властям советуют вместо этого приобрести 30 автобусов и сотню троллейбусов, а также продлить контактную сеть "рогатых" до аэропорта. Плюс, чтобы в числе новых 56 троллейбусов, покупка которых тоже в планах, было не меньше 10 сочлененных машин особо большой вместимости для маршрута №8А.

По мнению активистов, ресурс службы автобусов для Волгограда слишком мал. Кроме того, этот вид транспорта чувствителен к температуре «за бортом».

- Известно, что 7 - 10 января 2023 года при средней температуре окружающей среды -16 градусов Цельсия в Волгограде более 40-50 автобусов вышли из строя и не смогли обслуживать маршруты, - подчеркивают волгоградцы.

Напоминают горожане властям в очередной раз и о том, что электротранспорт более экологичен. Так что и VolgaBus на будущее советуют освоить выпуск троллейбусов.