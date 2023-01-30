В Волгограде 2 февраля 2023 после салюта пустят электричку на юг

После салюта пустят электричку на юг. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде после салюта 2 февраля 2023 года на 80-летие Победы в Сталинградской битве пустят дополнительную электричку в Красноармейский. Поезд №6331 Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправится с Красного в 21.35, через Мамаев курган пройдет в 21.39, через Волгоград-1 – в 21.48. Из-за праздника изменят расписание и других пригородных поездов с 1 по 4 февраля 2023 года. Электрички будут ходить по расписанию выходного дня, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградтранспригород.

1 и 2 февраля 2023 года отменят электрички: № 6324 Шпалопропитка – Волгоград-1 с отправлением в 7.40 и № 6329 Тракторная-пасс. – Шпалопропитка с отправлением в 6.08. Отменят также пригородные поезда №6521 Петров Вал – Ильмень с отправлением в 7.17; №6522 Ильмень – Петров Вал с отправлением в 12.58; №6675 Волгоград -1 – Кривомузгинский в 16.50; поезд №6676 Кривомузгинский - Волгоград -1 в 19.36.

Из-за прибытия «Поезда Победы» 3 февраля 2023 года поезд №6601 Волгоград-1 – Донская с отправлением в 18.20 высадит всех пассажиров на Стройрайоне в 19.59, дальше пойдет пустым. На 4 февраля поезд №6602 Донская - Волгоград-1 отправится от Донской также без пассажиров, сесть в поезд можно будет на Стройрайоне в 6.13. От станции Донской до Стройрайона волгоградцев будет возить микроавтобус.

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