В Волгограде осужденной за мошенничество судье Добрыниной списали 3-миллионный долг

Фото: Дзержинский районный суд

В Волгограде осужденная за мошенничество бывшая председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина добилась списания долгов. Ей не придется выплачивать почти 3 миллиона рублей по кредиту «Альфа Банку». Такое решение принял Арбитражный суд Волгоградской области, в который бывшая судья обратилась сама.

Юлия Добрынина обратилась в Арбитражный суд еще в марте прошлого года, чтобы ее признали банкротом. Официально несостоятельной она стала 7 мая 2022 года, после чего началась процедура реализации имущества женщины. Однако у нее не оказалось недвижимости, автомобиля, индивидуальным предпринимателем она не является. Выяснилось, что Добрынина работает в ООО «Медицинский центр Эксперт» юрисконсультом с зарплатой в 19 тысяч рублей в месяц. Она не замужем, у нее есть 10-летний сын. В итоге бывшая председатель Дзержинского райсуда не имеет средств, чтобы платить по долгам. А она задолжала «Альфа Банку» 2 977 231 рубль по кредиту.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление суда, процедура реализации имущества Юлии Добрыниной завершена. 23 января она была освобождена от дальнейших выплат по кредиту.

Напомним, Юлия Добрынина была осуждена за мошенничество. Она получила взятку в 2,5 миллиона рублей от жены владельца усадьбы «Сосновый бор» Владимира Зубкова, который на тот момент сидел в СИЗО вместе с бывшим главным следователем области Михаилом Музраевым по обвинению в причастности к поджогу дома губернатора. Взятка для Юлии Добрыниной должна была помочь не сносить «Сосновый бор». Экс-руководителя Дзержинского райсуда задержали с поличным сотрудники ФСБ. Юлию Добрынину приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество. Ей удалось добиться отсрочки, за решетку она сядет тогда, когда ее ребенку исполнится 14 лет.