Пока ребенку не исполнится 14: экс-судью из Волгограда Юлию Добрынину выпустили на свободу

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда.

Сегодня, 24 июня, по решению апелляционной коллегии Астраханского областного суда экс-судью из Волгограда, обвиняемую в мошенничестве, выпустили на свободу. Напомним, ранее Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшую служительницу Фемиды к 2 годам колонии. Добрынина подала несколько жалоб, чтобы оспорить приговор. И у нее получилось. Согласно статье 82 УК РФ, ей отсрочили исполнение приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, экс-судью поймали на многомиллионной взятке в кафе «Фасоль». 2,5 миллиона рублей она получила от супруги влиятельного авторитета и владельца «Соснового бора» Владимира Зубкова, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в тяжком преступлении. За эти деньги Добрынина обещала решить вопрос о сносе усадьбы, однако ее задержали.

Похожая история была с судьей Татьяной Рыжих, которая в 2015 году насмерть сбила двух пешеходов. Пока шли суды, она забеременела и получила отсрочку.